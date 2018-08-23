Denize giren ve kaybolan genç 1 saat sonra bulundu

Çıkarıldığında nefes almayan genç yapılan müdahaleyle hayata döndürülmesi sonrasında hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, Karasu ilçe merkezindeki Belediye Plajında bu sabah yaşandı. Edinilen bilgilere göre, tatil için ailesiyle birlikte Kırıkkale’den tatil beldesi Karasu’ya gelen 18 yaşındaki Can Öçal, bu sabah serinlemek için suya girdi. Yakınları bir süre sonra gencin gözden kaybolduğunu fark edince durumu cankurtarana bildirdi. Olay yerine gelen Sakarya Arama Kurtarma Derneği (SAKDER) ve Cankurtaran timi suya girerek arama yaptı. Cankurtaranlar su üstünde arama yaparken SAKDER’e bağlı gönüllü dalgıçlar dalış yaparak su altında arama yaptı. Yaklaşık bir saat süren arama çalışma sonucu genç, suyun altında baygın halde bulundu.

Kıyıya getirilen Öçal’a hemen kalp masajı yapıldı. Gencin ailesi, yakınları ve çevredeki vatandaşlar bu anları izlerken gözyaşlarına boğuldu. 20 dakika süren masajla yeniden nefes alan çocuk, ambulansa alınarak Karasu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi edilen gencin durumunun kritik olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.