Deprem Müzesi’nde deprem bilinci eğitimi verildi

Adapazarı Belediyesi “Deprem Müzesi”nde gerçekleştirilen eğitimlere konuşmacı olarak AFAD tarafından görevlendirilen uzman eğitmenler katılıyor. Hem teorik hem de uygulamalı olarak verilen eğitimlerde, deprem öncesinde alınması gereken önlemler, deprem sırasında doğru davranış şekilleri ve afet sonrasında ilk saatlerde neler yapması gerektiği hakkında gerekli bilgiler uygulamalı olarak anlatıldı. Afetlerde ilk 72 saatin önemine dikkat çeken AFAD Eğitim Uzmanı Servet Akdeniz, Afet Çantasının evimizde ulaşabileceğimiz yerde olması ve afet anında Çök-Kapan-Tutun hareketinin uygulanması gerektiğini söyledi. Kültür Müzesi’nde düzenlenen eğitimlerde öğrencilere hem teorik hem de pratik olarak deprem bilincini oluşturmaya çalıştıklarını belirten Akdeniz, deprem öncesi, deprem anı ve deprem sonrası yapılması gerekenleri uygulamalı olarak anlattı.

3 hafta sürecek eğitimlerde toplam 30 okula eğitim verilecek.