Deprem Müzesine 10 ayda 18 bin 105 kişi ziyaret etti

Sakarya'da bulunan Deprem Kültür Müzesi, 2018 yılı ilk 10 ayında her yaştan 18 bin 105 ziyaretçi ağırladı.

17 Ağustos 1999 tarihinde yaşanan deprem felaketinden sonra Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yaptırılan, Türkiye'nin ilk deprem müzesi, her kesimden büyük ilgi görüyor. Bakanlık tarafından Adapazarı Belediyesi'ne devredilen Türkiye'nin ilk Deprem Kültür Müzesi, farklı mimari yapısı, eğitim seminerleri ve yenilenen bölümleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Deprem Müzesi'ni 2018 yılının Ocak ayında 2 bin 156, Şubat'ta bin 664, Mart'ta 2 bin 537, Nisan 2 bin 393, Mayıs 2 bin 176, Haziran bin 211, Temmuz bin 700, Ağustos bin 680, Eylül bin 785, Ekim 15'ine kadar ise 803 kişi ziyaret etti. Yapıldığı günden bu yana kadar deprem müzesi ilginç mimarisiyle ilgi çekmeye devam ederken, 2018 yılı 10 ayında toplamda 18 bin 105 kişi ziyaret ettiği belirtildi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi Kavaklar Caddesi'nde yer alan ve Adapazarı Belediyesi'ne bağlı olan Deprem Müzesi 450 metre'lik kullanım alanına sahip. Sergi stantları, kafeterya ve sinevizyon salonu bulunan müzede Adapazarı'nda meydana gelen 1967 ve 1999 yılı depremlerine ilişkin deprem öncesi ve sonrası fotoğraflar, depremde hayatını kaybedenlerin tek tek isimlerinin yazılı olduğu küçük kristallerden oluşan kristal anıt ile suni deprem yaratan titreşimli elektronik bir stant ve depremde yıkılan binaların yapım tekniği ile ilgili inşaat malzemeleri ve sismograf ile depremle alakalı diğer unsurlar sergileniyor.