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Dereye düşen ineği itfaiye kurtardı

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde dereye düşen inek, itfaiye ekiplerince iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde dereye düşen inek, itfaiye ekiplerince iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.


Kaynarca ilçesinde İzzet Demir'e ait inek, Sarıköyü Deresi'nin etrafında otladığı esnada suya düştü. Hayvanın suda mahsur kaldığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye erleri, derede mahsur kalan hayvanı kurtarabilmek için adeta seferber oldu. Uzun uğraşlar sonucu iş makinesi ile derenin yanından bir yol açılarak çıkartılan inek, sahibine teslim edildi.

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