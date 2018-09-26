Deri hastalıkları tedavisinde lazer kullanımı

Dr. Teoman Erdem, lazerlerin 20 yıldan fazla bir süredir dermatolojik hastalıkların tedavisinde güvenle kullanıldığını belirtti.

Özel Adatıp Sakarya Hastanesi Dr. Teoman Erdem, deri hastalıklarıyla ilgili bilgiler verdi. Özellikle kılcal damarların ve koyu lekelerin tedavisinde NdYag lazerin etkili şekilde kullanıldığını söyleyen Prof. Dr. Teoman Erdem, “Kılcal varisler, deri yüzeyinde kırmızı veya koyu mavi renkle görülen yüzeysel damar genişlemeleridir. En sık bacaklarda görülür. Bunun yanında yüz, karın gibi değişik bölgelerde de bulunabilirler. Damarlar tek tek kıl gibi bulunabileceği gibi birleşerek bir örümceği andıran görüntüler verebilir. Küçük bir alanı kaplaması halinde ise çok belirgin görülmeyebilir. Fakat geniş alanları kapladığı takdirde ciddi figür sorunları doğurabilir. Hastalar iğnelenme, yanma gibi ağrı şikayetlerinden bahsederler. Bu tür yakınmalar daha çok geniş mavi damarlanmalarda görülür. Damar genişlemelerinin ana etkeni tam olarak bilinmemektedir. Ailevi yatkınlık en önemli etkendir. Yakınma, kadınlarda ve erkeklerde görülmektedir. Fakat en sık kadınlarda görülür. Kadınlarda daha sık oluşması hormonal etkenleri ön plana çıkarmaktadır. Bluğ çağı, doğum kontrol haplarının kullanımı, hamilelik veya hormon replasman tedavileri sorunun artmasına neden olmaktadır. Dar kıyafet giyimi sorunu artırıcı bir etkendir. Fakat hepsinden daha önemli etken genetik yatkınlık olarak gösterilmektedir. Yüzde oluşan kılcal damarların ana etkenin ise güneş ışığı olduğu kabul edilmektedir” dedi.

“İnce kılcal damarlar dahi tedavi edilebilir”

Lazerde kullanılan ışık dalga boyunun damar içinde bulunan kandaki hemoglobin isimli madde tarafından emildiğini ve açığa çıkan ısı etkisi ile damarın büzüştürüldüğünü belirten Prof. Dr. Teoman Erdem, “İşlem anında damar büzüşmesi hemen görülür. İşlem sırasında deri sürekli soğutularak açığa çıkan damar içindeki ısının çevre dokuları etkilemesi engellenir. Soğuk uygulama aynı zamanda işlem sırasında oluşabilen ağrıyı azaltmak için de önemlidir. Nd Yag laserle yüz ve bacaklar başta olmak üzere tüm vücut alanlarındaki, 4 milimetreden ince kılcal damarlar dahi tedavi edilebilir. Ayrıca yüzdeki kızarıklık tedavisinde de etkili şekilde kullanılmaktadır” diye konuştu.

“Lazerle kılcal damar tedavisi nasıl yapılır?”

Kılcal damar tedavisi yaptıranların seans sayılarının kılcal damarın cinsi, kalınlığı, yerleşimi ve nedenine göre değiştiğine dikkat çeken Prof. Dr. Teoman Erdem, “Spider anjiom (örümcek beni) olarak adlandırılan bene benzer kılcal damar tedavilerinde genellikle bir veya iki seansta hemen sonuç alınmaktadır. Oysa yüzde yaygın şekilde görülen kılcal damar tedavileri en az 4-6 seans gerektirmektedir. Yüzdeki kılcal damar tedavilerinde seans aralıkları en az 3 hafta olmalıdır. Tedavi neticeleri ikinci veya üçüncü seanstan sonra daha iyi ortaya çıkmaya başlar. Burun kenarındaki ince kılcal damarların yok olması değil hafiflemesi beklenmelidir. Kalın damarlar kolayca kaybolur. Burun üstündeki kılcal damarlar lazer tarafından kolayca etkilense bile kaybolmaları uzun seansları gerektirebilir” şeklinde konuştu.