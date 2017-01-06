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06 Ocak 2017 13:24

Dev adamlar Petkim’e konuk oluyor

Dev adamlar Petkim’e konuk oluyor

06 Ocak 2017 13:24

Sakarya Büyükşehir Basket, TBL 17. hafta programı kapsamında İzmir temsilcisi Petkimspor ile karşılaşacak. 7 Ocak Cumartesi günü oynanacak zorlu mücadele saat 16.30’da başlayacak.
Sakarya Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol Ligi 17. hafta mücadelesinde Petkimspor ile karşılaşacak. 7 Ocak Cumartesi günü İzmir Enka Spor Salonu’nda oynanacak zorlu mücadele saat 16.30’da başlayacak. İkinci devrenin ilk maçına İzmir deplasmanında çıkacaklarını ifade eden Basketbol Şube Başkanı Akif Köse, tek hedeflerinin galibiyet olduğunu vurguladı. Köse, “Ligin ikinci devresini Petkimspor mücadelesiyle açıyoruz. İlk yarıda önemli bir performans ortaya koyduk. Ligi domine eden bir takım olduk. 16 hafta sonucunda ligin ilk devresini lider tamamladık. Aynı performansı ligin ikinci devresinde de sürdürerek; kupaları kaldırmak istiyoruz. İzmir deplasmanında mücadele edecek olan tüm teknik ekip ve sporcularımıza başarılar diliyorum” diye konuştu.



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