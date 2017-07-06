Devlet Konservatuvarı mezunlarını verdi

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen törene Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Hatice Selen Tekin, öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Sakarya Üniversitesinin ve Devlet Konservatuvarının tanıtım filmlerinin gösterimi ile başladı.

Konservatuvar Müdürü Prof. Hatice Selen Tekin, törenin açılış konuşmasında konservatuvar olarak bu yıl 14’üncü mezuniyet törenini gerçekleştirdiklerini söyledi. Prof. Tekin, “İlk mezun verdiğimiz 2004 yılından bugüne kadar çok değerli öğrencilerimiz oldu. Kendilerini mezun ettik. Her biri yaptıkları çok kıymetli çalışmalarla bizleri daima gururlandırıyorlar. Kendinize hangi mesleği seçerseniz seçin, coşkuyla ve severek yapmadığımız sürece iş bizi sevmez, biz de işi sevemeyiz. Burada eğitim öğretim gördüğünüz süre boyunca coşku ve aşk ile çalıştık. Konservatuvarımızı gururlandıran çok sayıda etkinlik, konser ve gösteriyi birlikte gerçekleştirdik. Bizlere güç verdiniz. Şimdi ise sizler için yeni bir dönem başlıyor. Bundan sonra da üniversitemizi ve konservatuvarımızı en iyi şekilde temsil edeceğinize inanıyorum” dedi.

Konuşmaların ardından bölümlerinde dereceye girenler plaketlerini ve belgelerini aldılar. Konservatuvar birincisi Temel Bilimler bölümünden İbrahim Gültekin, plaketini Rektör Prof. Dr. Muzaffer Elmas’tan aldı. Mezunların küçük bir konser de verdiği tören, mezuniyet yemininin okunması ve öğrencilerin keplerini havaya atmaları ile sona erdi.