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04 Temmuz 2018 18:17

Dibektaş’ın 50 yıllık köprü sorunu sona eriyor

Sapanca ilçesinde bulunan Dibektaş’ın 50 yıllık sorunu, Sapanca Belediyesi tarafından Kurtköy Deresi üzerinde yapılan çalışmaları ve köprünün yapılmasıyla sonucu çözüme kavuşuyor.

Dibektaş’ın 50 yıllık köprü sorunu sona eriyor

04 Temmuz 2018 18:17


Sapanca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından, aşırı yağışlarında yağmur suyunun ana cadde üzerine taşması ve vatandaşlara verdiği zararı önlemek için Kurtköy Mahallesi Dibektaş yolu çıkışında bulunan dere üzerine alt yapı çalışmalarını tamamladıktan sonra köprü yapımı çalışmalarına başladı. Yapılan köprü çalışmalarını yerinde takip eden Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer yaptığı açıklamada, “Senelerdir aşırı yağışlarda sorun teşkil eden dere, dağlardan gelen sel suları ile birleşip taşarak evlere ve ana caddelere zarar vermekte. Bu sorunu aşmak için derede, ıslah çalışmalarının yapılmasının ardından yeni köprümüzün yapım çalışmalarına başladık. Vatandaşımızın bir daha mağduriyet yaşamaması adına köprü çalışmamızı en kısa sürede tamamlayacağız” dedi.




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