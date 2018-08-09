Dikkat Atölyesi Yaz Dönemi sona erdi

Dikkat Atölyesi kapanış programı Merkez Sosyal Gelişim Merkezin (SGM) gerçekleşti. Adapazarı, Sapanca, Akyazı ve Geyve ilçelerinde bulunan kursiyer ve velilerin katılım sağladığı programa Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Davut Yüce, Çocuk Hizmetleri Şube Müdürü Murat Kıroğlu ve konuşmacı olarak Ramazan Şimşek katıldı. Program sonunda 5 öğrenciye katılım belgesi, eğitmenlere de çiçek takdimi yapıldı. Ramazan Şimşek, Sakaryalı sevenleri için kitaplarını imzaladı. Kapanış programında konuşma yapan Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Davut Yüce, “Her insanın kendine özgü bir karakteri olduğu gibi zihinsel yapısı ve dikkat gücü vardır. Bireylerin kendi işlerinde başarılı olması için dikkatlerini toplaması çok önemlidir. Bugün burada Adapazarı, Sapanca, Akyazı ve Geyve SGM’lerde ki kursiyerlere belge vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bir yıldır hizmet veren Dikkat Atölyemizden yaklaşık 600 öğrenci ve 600 veli yararlanmıştır. Atölyemize gösterdiğiniz ilgiden ve katılımlarınızdan dolayı herkese teşekkür ediyorum, sizler için faydalı olmasını diliyorum” dedi.

Psikolog Ramazan Şimşek ise, “Çocuklarımızın yetişmesindeki en önemli faktör ailelerin iyi olmasıdır. Anne ve babalar evlerinde mutlu olursa bu durum çocuklara da yansır. Bir çocuk için evde anne ve babasından daha önemli bir şey varsa o da karı-koca ilişkisidir. Çocuklarımızın gelişmesinde karı-koca ilişkisi en önemli faktörü oluşturmaktadır. Dikkat eksikliği yaşayan çocukların bir kaçında ailelerinden gelen bir korku hissi yatmaktadır. Çocuklarınız ders çalışırken onlara kızarsanız kendini kapatır ve ders çalışmaktan uzaklaşır. Bundan sonraki süreçte çocuk ders çalışırken yanlış yapıp tekrar azar yemekten korkabilir” diye konuştu.

Konuşmalarına devam eden Şimşek, “Beynimizde bulunan 2 lob sayesinde çocuklarımızın neylere yatkın, nelere ilgisi var, nelerden hoşlanır gibi şeyleri beynimizdeki loblarımız sayesinde öğrenebiliyoruz. Ailelerde bir çocuğun başı annesi tarafından okşanmamışsa, babası tarafından sevgi görmemişse zekası az gelişiyor. Bu çocuklarda dikkat problemleri ortaya çıkıyor. Sevgi gören çocuklarımızın zihinsel aktivasyonları artmaktadır. Unutmayın ki ailelerde oluşan sevgi ortamı her şeyin önüne geçebilir ve çocuklarımızın gelişiminde bizlere yardımcı olabilir” şeklinde konuştu.