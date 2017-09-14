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14 Eylül 2017 16:12

Din görevlilerinden Arakan’daki zulme tepki

Sakarya’da Din Görevlileri, Arakan’da Müslümanlara yapılan zulmü protesto etmek için bir basın açıklaması yaptı.

Din görevlilerinden Arakan’daki zulme tepki

14 Eylül 2017 16:12


Adapazarı Din Görevlileri Derneği öncülüğünde Sakarya Merkez İlçe Din Görevlileri Arakan’da Müslümanlara yönelik yapılan zulmü protesto etmek ve tepkilerini ortaya koymak için bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Adapazarı Kültür Merkezi (AKM) önünde gerçekleştirilen basın açıklamasını Gazeller Hidayet Cami imamı Ekrem Ayazoğlu okudu. Ayazoğlu, “Bugün Müslümanların maruz kaldığı haksızlıklar, asılsız ithamlar, şiddet ve zulümler hepimizi sarsmaktadır. Lakin bundan daha acısı ise bütün bu yanlışlıklar karşısında büyük ölçüde insanlığın sergilediği duyarsızlıktır. Varlık amacı yeryüzünde kötülüğü, zulmü, haksızlığı önlemek olan kuruluşların sessizliğidir. Karaya vuran bir balinan için seferber olunurken, kıyıya vuran cansız minik bedenlerin görmezden gelinmesidir. Diyanet işleri başkanlığımız bu konulardaki hassasiyeti bilmektedir. Ve aynı şekilde başkanlığımızda ivedilikle kampanyalar başlatmış bu seferberliğe katılmıştır. Her zaman olduğu gibi bundan sonra da bu kampanyaların en güçlü destekçisi din görevlileri olarak bizler olamaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Arakan’da devlet terörü işleyip zulum edenleri en şiddetli şekilde kınıyoruz. Bu zulme rıza gösteren kim varsa onları da kınıyoruz” dedi.


Basın açıklaması olaysız şekilde sona erdi.




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