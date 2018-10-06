İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Direksiyon hakimiyetini kaybetti direğe çarptı: 1 yaralı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yol kenarındaki direğe çarpma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yol kenarındaki direğe çarpma anları güvenlik kamerasına yansıdı.


Kaza, Akyazı ilçesi Yahyalı Mahallesi Yahyalı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ö.Y., idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Akyazı Grup Amirliği ekipleri yaralıyı bulunduğu yerden çıkararak kaza yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim etti. Sıkıştığı araçtan çıkarılan sürücü Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.


Öte yandan, yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sürücünün direğe çarpma anı gözüküyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.