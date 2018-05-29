Diriliş Ertuğrul dizisinin oyuncuları Sakarya’da söyleşiye katıldı

Serdivan Belediyesi Kongre Salonunda Diriliş Ertuğrul Dizisinin Yapımcısı Mehmet Bozdağ, dizi oyuncuları Cengiz Coşkun, Ayberk Pekcan söyleşiye katıldı. Gerçekleşen söyleşiye vatandaş yoğun ilgi gösterdi.

“Gençlere örnek oluyor”

Saygı duruşunun bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından MTTB Genel Başkanı Erdem Ercan konuşma yaptı. Ercan, “Milli dizimiz Diriliş Ertuğrul’un Türk gençliğine yeni bir ruh verdiğine ve vermeye devam edeceğine inanıyoruz. Yıllar önce kendisinin hayallerini ilk ağzıyla dinleyen ve bu hayalleri gerçekleştirmek için azmine ve çalışmasına şahitlik ettiğim kardeşim, dostum Mehmet Bozdağ’ın genç kardeşlerimize birçok yönüyle örnek olduğunu söyleyebilirim” dedi.

“Ülke genelinde de dizi sevildi”

Diriliş Ertuğrul Dizisinin Yapımcısı Mehmet Bozdağ ise yaptığı konuşmada, “Düşündüm neden Diriliş Ertuğrul diye biz Müslümanız, Türk’üz seviyoruz ama başka ülkelerdeki insanlarda bu kadar çok seviyor düşüncesinden yola çıktım ve tespitte bulundum. Ertuğrul’un bütün hikayesi Dünya’da zulmeden bütün yapılara karşı sonsuza kadar adalet ve hürriyet yapısı oluşu. Sakarya’da, Sakarya insanının gördüğüm, tespit ettiğim her daim adalet sevgisinin olması. Bu sebeple ülke genelinde de dizi sevildi, senaryosu çok sevildi ve bu şekilde başlayarak devam ediyoruz” diye konuştu.

“Nakış gibi işlemeye çalıştım”

Dizi oyuncusu Cengiz Coşkun ise yaptığı konuşmada, “Dizi öncesinde yoğun bir eğitim sürecinden geçtik. 3-4 ay kadar uzun çalışmalarımız oldu. Dizinin dönemine bağlı kalarak, o dönemin coğrafyasına da bağlı kalarak karakterimi yavaş yavaş nakış gibi işlemeye çalıştım. Karakter zamanla oturmaya başladı. Ve Allah’ıma şükürler olsun ki karakterimi çok severek ve içten hissederek oynuyorum” ifadelerini kullandı.

Söyleşi soru cevap kısmıyla devam etti.