Diş Hekimliği Fakültesi öğretime başladı

Bu yıl ilk kez öğrenci alan SAÜ Diş Hekimliği Fakültesi'nde eğitim-öğretimin başlaması dolayısıyla bir tören düzenlendi. Düzenlenen törene SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, rektör yardımcıları Prof. Dr. Temel Gürdal, Prof. Dr. Hatem Akbulut, Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç, Dekan Prof. Dr. Hakan Akın ve akademik ve idari personel katıldı. Öğrencilere bir konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Savaşan “Sakarya çok güzel bir şehir. Üniversitemize ve şehrimize hoş geldiniz. Önümüzdeki 5 yılı çok iyi değerlendirin. İyi birer diş hekimi olmanın yanı sıra dünyadaki değişime ayak uyduran bireyler olmayı hedefleyin. Üniversitemizde aktif olarak faaliyet gösteren çeşitli öğrenci toplulukları var. Diş Hekimliği şehirle iç içe olacak. Çünkü burada klinik hizmetler de verilecek. Sizlerin mesleki tecrübeler kazanmanıza katkı sağlayacak” ifadelerini kullandı.

Sakarya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, 18 Mart 2014 tarihinde kuruldu. Hızla yapılanmasını tamamlayan fakülte ilk kez bu yıl öğrenci almaya başladı. Diş Hekimliği Fakültesi, Sakarya ve bölge halkına ağız ve diş sağlığı konusunda da hizmet verecek. Eğitim kadrosu ve personeli ile hem eğitim hem de sağlık hizmeti bir arada yürütülecek. Derslikler ile kliniklerin aynı binada olması, öğrencilere eğitim kolaylığı sağlayacağı gibi merkezi konumuyla ulaşım kolaylığı sağlayacak. Bununla birlikte, şehrin sosyal ve kültürel alanlarına yakınlığı ile de öğrencilerin sosyal yaşantıyla iç içe olması avantajı sunacak.