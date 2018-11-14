Diyabetli her iki kişiden biri hasta olduğunu bilmiyor

Dr. Müyesser Saykı, diyabet hastası olan 2 kişiden birinin hasta olduğunu bilmediğini söyledi.

Özel Adatıp Sakarya Hastanesi Dr. Müyesser Saykı, 14 Kasım Dünya Diyabet Gününde hastalıkla ilgili bilgiler verdi. Diyabet hastası olan her iki kişiden birinin hasta olduğunu bilmediğini belirtti. Doç. Dr. Müyesser Saykı, “Halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen ‘diyabet', vücutta karın bölgesinde yer alan pankreas organının, yeterli miktarda, kan şekerini düşüren bir hormon olan insülin hormonunu üretememesi (tip 1 diabetes mellitus) veya üretilen hormonun vücutta etkili bir şekilde görevini yapamaması (tip 2 diabetes mellitus) sonucu kan şekerinin yükselmesi ile karşımıza çıkan bir hastalıktır” dedi.

“Tedavi edilebilir”

Bazı diyabet hastalarının hastalıklarının farkında olmadığını belirten Doç. Dr. Saykı, “Diyabetli 2 kişiden biri diyabetli olduğunu bilmemektedir. Oysa diyabet önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır. Aynı şekilde diyabetli hastalarımızda gördüğümüz diyabet ilişkili organ hasarları da önlenebilir ve tedavi edilebilir durumlardır. Bu nedenle sağlıklı ve diyabet riski taşıyan bireylerin diyabetin önlenmesi konusunda bilgilenmesi ve farkındalığın oluşması çok önemlidir. Aynı şekilde diyabetli hastalarımızda organ hasarı oluşmasının önlenmesi için bilgilenmek ve farkındalığın oluşması çok mühimdir. Diyabet önlenebilecek bir hastalık iken önlenemediğinde ve kan şekeri yüksekliği kontrol altına alınamadığında görme kaybına, böbrek yetmezliğine, kalp krizine, ayak veya bacak kesilmelerine, bazı kanser tiplerinde artışa ve yaşam süresinin kısalmasına neden olmaktadır. Özellikle kalp damar hastalığı, hipertansiyon, gebelikte şeker hastalığı, obezite, anormal kan yağ seviyeleri ve birinci derece akrabalarda diyabet öyküsü olan kişilerde diyabet gelişme riski, olmayanlara göre artmıştır. Ailecek sağlıklı beslenme önerilerine uyulması ve fiziksel aktivitenin önemsenmesi diyabetin önlenmesi ve diyabetli hastalarımızın kan şekerlerinin kontrolü açısından çok önemlidir. Hem tip 1 diyabetin hem daha sık gördüğümüz tip 2 diyabetin kontrolünde kişiye özgü beslenme programının, kişiye özgü fiziksel aktivitenin ve kişiye özgü tedavilerin, tedavi hedeflerinin belirlenmesi hastalığın takibinde çok önemlidir” diye konuştu.