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24 Haziran 2018 14:44

Diyaliz hastası 80 yaşındaki yaşlı adam oy kullanmaya ambulansla geldi

Sakarya’nın Erenler ilçesinde diyaliz hastası 80 yaşındaki yaşlı adam, oy kullanmaya ambulansla getirildi.

Diyaliz hastası 80 yaşındaki yaşlı adam oy kullanmaya ambulansla geldi

24 Haziran 2018 14:44


Sağlık Bakanlığının Türkiye genelinde uygulamaya koyduğu yaşlı ve engellilerin oy kullanmasına yönelik ambulans hizmeti kapsamında Sakarya’da Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri, yaşlı ve engellileri ambulansla oy kullanacakları okullara getirerek oy kullanmalarını sağladı. Türkiye genelinde yapılan 24 Haziran erken genel seçimleri kapsamında Sakarya genelinde 100’den fazla hasta ve engelli, ambulansla oy kullanmaya götürüldü. Vatandaşlar, yapılan hizmetten çok memnun olduklarını belirterek, "Allah devletimizden razı olsun" dediler.



“Devletimize sağladığı bu imkanlardan dolayı teşekkür ediyorum”


Diyaliz hastası olan 80 yaşındaki Şakir Düzcan, oy kullanmak için Evde Sağlık Hizmetleri ekiplerinden yardım istedi. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinden alınan yaşlı adam, oy kullanacağı Erenler ilçesindeki Yeşiltepe İlkokuluna getirildi. Tekerlekli sandalyede sağlık görevlilerinin yardımıyla 1144 nolu sandıkta oyunu kullanan Düzcan, “Seçim sonucu Türkiye için güzel olsun” dedi. Oğlu Erdal Düzcan ise, “Diyaliz hastası olan babam geçen hafta diyalize başladı. Devletin verdiği imkanlarla evden sağlık hizmetleri ambulansıyla oy kullanmaya getirildi. Sedye yardımıyla oyunu kullandı, babam yine tekrardan ambulans ile hastaneye götürülüyor. Devletimize sağladığı bu güzel imkanlardan dolayı teşekkür ediyorum. Seçimin de vatana, millete hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.




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