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14 Mayıs 2018 15:43

Doğa Yürüyüşleri sona erdi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Doğa Yürüyüşleri Geyve Alıplar Parkuru ile sona erdi.

Doğa Yürüyüşleri sona erdi

14 Mayıs 2018 15:43


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen Doğa Yürüyüşleri, Geyve Alıplar Parkuru’nda gerçekleştirilen yürüyüş ile sona erdi. Doğal güzellikler arasında yürüyüş yaparak keyifli bir Pazar gününü geride bırakan doğa tutkunları, günün anısına bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. 8 haftalık yürüyüşlerin sonunda şehrin eşsiz güzelliklerinin keşfedildiğinin altını çizen Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar, yürüyüşlere ilgi gösteren tüm Sakaryalılara teşekkür etti.


8 haftalık yürüyüşler sonucunda çok güzel yorumlarla karşılaştıklarını dile getirerek açıklamalarını sürdüren Orhan Bayraktar, “Yaklaşık bin 280 doğaseverin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz Doğa Yürüyüşleri’nin sonuna geldik. Birbirinden farklı parkurlarda, yaylalarımızın o eşsiz güzellikleri arasında yürüyüş yapmanın ayrıcalığını yaşayan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki dönemde de yürüyüşlerimizde buluşacak, şehrimizi keşfetmeye devam edeceğiz” dedi.




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