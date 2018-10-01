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Doğa yürüyüşleri Taraklı'da başladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sonbahar Doğa Yürüyüşleri, Taraklı Kayıboğazı Parkuru ile başladı.


Eşsiz doğal güzellikler arasında yürüyüş yapmanın ayrıcalığını yaşayan doğaseverler, günün anısına bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. 10 kilometrelik parkurda doğaseverler keyifli vakitler geçirirken; spor yaparak da sağlıklı bir günü geride bıraktı. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Doğa Yürüyüşleri 7 Ekim Pazar günü Pamukova İnönü-Ercova'da gerçekleştirilecek yürüyüş ile devam edecektir. Doğaseverler hafta içerisinde kurumsal internet sayfası (www.sakarya.bel.tr) üzerinden yürüyüşlere kayıt yaptırabilirler” ifadeleri kullanıldı.

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