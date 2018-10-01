Doğa yürüyüşleri Taraklı'da başladı

Eşsiz doğal güzellikler arasında yürüyüş yapmanın ayrıcalığını yaşayan doğaseverler, günün anısına bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. 10 kilometrelik parkurda doğaseverler keyifli vakitler geçirirken; spor yaparak da sağlıklı bir günü geride bıraktı. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Doğa Yürüyüşleri 7 Ekim Pazar günü Pamukova İnönü-Ercova'da gerçekleştirilecek yürüyüş ile devam edecektir. Doğaseverler hafta içerisinde kurumsal internet sayfası (www.sakarya.bel.tr) üzerinden yürüyüşlere kayıt yaptırabilirler” ifadeleri kullanıldı.