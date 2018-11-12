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Doğa Yürüyüşleri Yörükyeri parkuru ile devam etti

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen Doğa Yürüyüşleri Akyazı Yörükyeri parkuru ile devam etti.


14 kilometre uzunluğundaki parkurda keyifli vakit geçiren doğaseverler; temiz havanın ve güneşin tadını çıkarırken bir yandan da doğanın eşsiz manzarası ile bir araya gelme fırsatı yakaladılar. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, “18 Kasım Pazar Taraklı-Karagöl Beygümbet parkurunda gerçekleştirilecek yürüyüş ile Sonbahar dönemi doğa yürüyüşlerimiz tamamlanacaktır. Katılım gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Doğaseverler hafta içerisinde kurumsal internet sayfası (www.sakarya.bel.tr) üzerinden yürüyüşlere kayıt yaptırabilirler” dedi.

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