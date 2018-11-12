Doğa Yürüyüşleri Yörükyeri parkuru ile devam etti

14 kilometre uzunluğundaki parkurda keyifli vakit geçiren doğaseverler; temiz havanın ve güneşin tadını çıkarırken bir yandan da doğanın eşsiz manzarası ile bir araya gelme fırsatı yakaladılar. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, “18 Kasım Pazar Taraklı-Karagöl Beygümbet parkurunda gerçekleştirilecek yürüyüş ile Sonbahar dönemi doğa yürüyüşlerimiz tamamlanacaktır. Katılım gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Doğaseverler hafta içerisinde kurumsal internet sayfası (www.sakarya.bel.tr) üzerinden yürüyüşlere kayıt yaptırabilirler” dedi.