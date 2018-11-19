Doğa Yürüyüşleri'nde sonbahar dönemi sona erdi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen Doğa Yürüyüşleri Taraklı-Karagöl Beygümbet Parkurunda gerçekleştirilen yürüyüş ile sona erdi. Doğal güzellikler arasında yürüyüş yaparak keyifli bir Pazar gününü geride bırakan doğa tutkunları, 16 kilometrelik parkurda doğan eşsiz manzarasının tadını çıkardılar. 8 haftalık yürüyüşlerin sonunda şehrin eşsiz güzelliklerinin keşfedildiğinin altını çizen Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar, yürüyüşlere ilgi gösteren tüm Sakaryalılara teşekkür etti. Doğa yürüyüşlerini yoğun bir ilgiyle tamamladıklarını ifade eden Orhan Bayraktar, “8 hafta boyunca doğanın eşsiz güzelliklerini keşfettiğimiz Sonbahar Doğa Yürüyüşleri'nin sonuna geldik. Birbirinden farklı parkurlarda, yeşilin eşsiz güzellikleri arasında yürüyüşlere katılan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki dönemde de yürüyüşlerimizde buluşacak, şehrimizi keşfetmeye devam edeceğiz” diye konuştu.