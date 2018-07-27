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27 Temmuz 2018 18:06

Doğaçlama Atölyesi’nde farkındalıklar gelişiyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde gerçekleşen ve bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Genç Atölye’de kurslar tüm hızıyla devam ediyor.

Doğaçlama Atölyesi’nde farkındalıklar gelişiyor

27 Temmuz 2018 18:06


Bu kapsamda Ofis Sanat Merkezi’nde gerçekleşen Doğaçlama Atölyesi dersinde genç yeteneklerle bir araya gelen Ozan Şahin, öğrencilere egzersiz yaptırarak kişisel gelişimlerine yardımcı oldu. Doğaçlama Atölyesi Eğitmeni Ozan Şahin, “Yapmış olduğumuz egzersizler, öğrencilerimizin kişisel gelişimlerine de katkı sağlayacaktır. Öğrencilere farkındalıklarını ve problemlerini başka yönleriyle inceleme olanakları sağlıyoruz. Algılarını açabilmeleri ve yaratıcılıklarını geliştirmeleri için Doğaçlama Atölyemizde çeşitli egzersizler uyguluyoruz. Kelime haznelerini geliştirecek oyunlar, problemleri pratik bir şekilde çözmelerine yardımcı olacak egzersizlerle öğrencileri geleceğe hazırlamayı hedefliyorum. 12 yıldır bu iş ile uğraştığım için gençlerimizin iyi bireyler olmasına yardımcı olmak benim en büyük görevim” dedi.




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