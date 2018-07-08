Doğada Yaşam ve Gelişim Kampı’nda ilk hafta tamamlandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire başkanlığı tarafından başlatılan Doğada Yaşam ve Gelişim Kampı’nın ilk haftası tamamlandı. Çocuklar kampta geçirdikleri 1 hafta boyunca 18 farklı branşta kendilerini deneme fırsatı buldu. Konu ile ilgi açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Orhan Bayraktar, “Gençlerimiz Doğada Yaşam ve Gelişim Kampında 1 hafta boyunca güzel vakit geçirdiler. Çeşitli aktivitelere katılarak kendilerini geliştirme ve deneme fırsatı buldular. Bu aktiviteler çocuklarımızın sadece orada yaşayıp görmeleri için değil aynı zamanda hayatları boyunca daha sosyal, daha paylaşımcı ve daha etkin bir rol oynamalarına olanak sağlayacak. Çocuklarımız kendilerini internete, bilgisayara veya telefona bağlamak yerine Gençlik Kampında çeşitli branşlarda kendilerini deneyerek güzel zaman geçiriyorlar. Şimdi yeni haftada yeni arkadaşlarımızla Doğada Yaşam ve Gelişim Kampımız devam edecek” dedi.

Doğada Yaşam ve Gençlik Kampı Koordinatörü Erkan Kotan, “Çocuklarımız 1 hafta boyunca burada çeşitli faaliyetlere katıldı. Bu faaliyetler sonucunda kendilerini her ortama adapte edebilecek bireyler ve sosyal yaşamlarını dolu dolu geçirebilecek nesiller yetiştiriyoruz. Teknolojinin gelişimi ile birlikte günümüzün çocukları artık dışarıda oyun oynamak yerine evlerinde sanal aleme kapılmış vaziyetteler. Böyle güzel bir ortamın hazırlanmasında bize destek olan başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeki Toçoğlu’na, Gençlik ve Spor Daire Başkanlığına kendim ve öğretmen arkadaşlarım adına teşekkür ederim. İnşallah bu gibi organizasyonların sürekliliği artar” diye konuştu.