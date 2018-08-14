Döviz bozduran vatandaşa Başkan İspiroğlu’ndan çerezlik fındık

Piyasalarda yaşanan inişli ve çıkışlı hareketlilik nedeniyle Dolar ve Euro yükselmeye devam ediyor. Karasu Belediye Başkanı Mehmet İspiroğlu, son günlerde döviz üzerinden oynanan oyun ile Türkiye’yi ekonomik alanda zor duruma düşürmeye çalışan dış güçlere karşı Karasulu vatandaşları döviz bozdurmaya davet etti. Dolarını bozduran vatandaş İsmail Hakkı Topaloğlu yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine dolarlarımı bozdurmaya geldim. Vatanımıza milletimize hayırlı olsun”derken, Vatandaş Mehmet Ege ise “Bugün vatanımıza destek olmak, milletimizin birliği ve bütünlüğü için dolarları bozdurduk. Cumhurbaşkanımız ve Türk halkına faydalı olabilmek için elimde bulunan bütün dolarları bozdurdum” dedi.

“Bütün halkımızdan katkıda bulunmalarını istiyoruz”

Karasu Belediye Başkan Danışmanı İrfan Nişancık yaptığı açıklamada, “Karasu ilçesinde bazı vatandaşlarımız devletimizin çağrısı olan dolarlarını bozdurmak üzere bankaya geldiler. Bankada yapılan işlemler sonrasında ellerinde sahip oldukları dolarları bozdurarak devletimiz, hükümetimiz ve Cumhurbaşkanımızın çağrısına ayak uydurdular. Bu arada Belediye Başkanımız Mehmet İspiroğlu, dolar bozduran Karasulu hemşerilerine bayramda kullanmak üzere çerezlik fındıklarını hediye etti. Bütün halkımızdan katkıda bulunmalarını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Dolarlarımızı bozduruyoruz”

Karasu Belediye Başkan Mehmet İspiroğlu ise yaptığı açıklamada, “Son günlerde ülkemize yapılan ekonomik saldırılara cevap vermek hem devletimiz ve Cumhurbaşkanımıza Karasu’dan güçlü bir ses vermek için burada bugün Amerika’yı protesto etmek ve Türk ekonomisine katkıda bulunmak üzere dolarlarımızı bozduruyoruz” şeklinde konuştu.