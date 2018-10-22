Düğün eğelencesi zehir oldu

Sakarya'nın Arifiye ve Kocaali ilçelerinde bulunan düğün salonlarında toplamda 145 kişi yedikleri yemeklerden zehirlendiği iddia edildi. Hastaneye başvuran kişiler ayakta tedavi edildikten sonra gönderilirken, ikisinin müşahade altına alındığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Arifiye ilçesi ve Kocaali ilçesinde bulunan düğün salonlarında düğüne katılan kişiler yedikleri yemekten zehirlendikleri iddia edildi. Zehirlenen kişilerden 88'i Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine, 38'i ToyotaSa Acil ve Yardım Hastanesine, 6'sı Hendek ilçe Devlet Hastanesine, 3'ü Yenikent Devlet Hastanesine, 10'u ise Kocaali Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastaneye başvuran kişiler ayakta tedavisinin yapılmasının ardından gönderilirken iki kişinin ise müşahade altında tutulduğu öğrenildi.