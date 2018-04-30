Dünya Dans Günü SAÜ’de kutlandı

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte yöresel halk oyunları ile tango ve vals dansları sergilendi. Gösteride konuşan SAÜ Devlet Konservatuvarı Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Kerem Cenk Yılmaz, dünya dans gününde sahnede yer alacak tüm dansçıları tebrik ediyorum dedi. SAÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Firdevs Karahan, tango gösterisi ile izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Gösterinin sonunda SAÜ Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Nilgün Sazak ve öğretim üyeleri, dansçılara teşekkür belgesi takdim ettiler.