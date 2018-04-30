Diğer
Kategoriler
30 Nisan 2018 13:18

Dünya Dans Günü SAÜ’de kutlandı

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Türk Halk Oyunları Bölümü tarafından Dünya Dans Günü kapsamında bir etkinlik düzenlendi.

Dünya Dans Günü SAÜ’de kutlandı

30 Nisan 2018 13:18


SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte yöresel halk oyunları ile tango ve vals dansları sergilendi. Gösteride konuşan SAÜ Devlet Konservatuvarı Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Kerem Cenk Yılmaz, dünya dans gününde sahnede yer alacak tüm dansçıları tebrik ediyorum dedi. SAÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Firdevs Karahan, tango gösterisi ile izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Gösterinin sonunda SAÜ Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Nilgün Sazak ve öğretim üyeleri, dansçılara teşekkür belgesi takdim ettiler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAKARYA HABERLERİ
SAKARYA HAVA DURUMU
28
°
C
Sisli
  • Salı
    Sisli
    28°C
  • Çarşamba
    Sisli
    30°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç