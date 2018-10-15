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Dünya emzirme haftası kapsamında etkinlik düzenlendi

Özel Adatıp Sakarya Hastanesi sosyal sorumluluk projeleri kapsamında ‘Dünya Emzirme Haftası’ etkinlik düzenlendi.

Özel Adatıp Sakarya Hastanesi sosyal sorumluluk projeleri kapsamında ‘Dünya Emzirme Haftası' etkinlik düzenlendi.


Özel Adatıp Sakarya Hastanesi sosyal sorumluluk projeleri kapsamında, 1-7 Ağustos tarihleri arasında kutlanan ‘Dünya Emzirme Haftasına' istinaden etkinlik düzenledi. Şehir'de bulunan bir avm'de düzenlenen etkinlikte, Özel Adatıp Hastanesi'nden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uz. Dr. Arzu Mercan, Kadın Hastalıkları ve Sağlığı Uzmanı Op. Dr. Tuba Düzcan, Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Tuğba Demircan ve Psikolojik Danışman Kübra Sümer konuşmacı olarak yer aldı. Uzmanların, anne sütünün faydaları, emzirme yöntemleri, anne sütünün içeriği gibi pek çok konuda bilgilendirme yaptığı etkinlik sonunda izleyenlerin soruları cevaplanarak, merak edilen konulara açıklık getirildi.

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