Dünya Kudüs Günü Sakarya’da Anıldı

Basın açıklamasının ardından vatandaşlara helva dağıtıldı.

Atatürk Bulvarı Şemsiyeli Park önünde toplanan yaklaşık 150 kişi Dünya Kudüs Günü’nü kutlamak ve İsrail’i lanetlemek için eylem yaptı. Eylemde basın açıklamasını Diriliş Saati adına Ali Fethi Gürler okudu. Gürler, “Amerika’nın Suudi Arabistan üzerinden başta Türkiye ve İran olmak üzere Hamasa ve Hizbullaha ayar verme teşebbüsü geri tepti. Müslüman halklar Amerika’nın ılımlı radikal Şii, Sunni ve tüm Müslümanları karşı cephede birer düşman olarak gördüğüne tanıklık etti. Bu gelişme vahdet bilincimizin tekrar kuşanmamıza vesile oldu. Siyonist işgal çetesi hiçbir meşru dayanağı olmamasına rağmen 69 yıldır bu coğrafyada dünya şer güçlerini arkasına alarak kan ve gözyaşı döküyor. Siyonistler 3 kutsal mescidimizden biri ve ilk kıblemiz olan Mescidi Aksayı yıkmak ve Müslümanları başta Kudüs olmak üzere tüm Orta doğu coğrafyasından çıkarmak için her türlü hile ve zorbalığı yapıyorlar. Mescidi Aksa’nın altına tüneller kazarak sinagoglar inşa ediyorlar. Mescidi Aksa’da ve civarındaki diğer mekanlarda en ufak restorasyona müsaade etmeyen Siyonist İsrail rejimi Mescidi Aksa’nın altını oyarak yıkılması için her yolu deniyor. İslam ümmetinin izzeti için bugün Türkiye’nin ve dünyanın bir çok yerinde Müslüman ve mazlum halklar birkez daha ayağa kalkarak Siyonist rejime ve onun doğal müttefiki büyük şeytan Amerika’ya karşı verdikleri mücadelede kararlılıklarını yineliyorlar. Kudüs gününü kararlılıkla her yıl ramazanın son cumasında ihya ediyoruz. Rabbimize Kudüs özgürleşip İsrail’in ortadoğundan silinene kadar mücadelemize devam edeceğiz diyerek verdiğimiz sözü bir kez daha haykırmak için geldik bir araya. Filistin intifada hareket Siyonist rejim ve işbirlikçilerinin sonunu getirecektir. 2008 ve 2014 yılındaki Gazze direnişi bu iddialarımızın ispatı niteliğindedir. Sakarya halkı olarak Kudüs, Mescidi Aksa gibi kutsallarımız korumak Filistin davasını her daim yanında yer almak noktasındaki kararlığımızı sürdüreceğimizi bu meydandan bir kez daha tekrarlıyoruz” dedi.

Basın açıklamasının ardından Kudüs ve zulüm gören Müslümanlar için dua yapıldı. Duaların ardından vatandaşlara helva dağıtıldıktan sonra grup olaysız şekilde dağıldı.