Dünya lezzetleri Mutfak Atölyesi’nde

Mutfak Atölyesi’nde yer alan Pasta Yapımı, sunumu ve İtalyan Mutfağı kursuna katılan kursiyerler, birbirinden lezzetli ürünler yapıyor.

Pasta Yapımı, Sunumu ve İtalyan Mutfağı branşı hakkında bilgiler sunan Melike Kayın, “Pasta Yapımı ve Sunumunda pastahane mamulleri yapıyoruz. İtalyan Mutfağında ise İtalyan mutfağına ait çorbadan tatlıya kadar tüm ürünleri kursiyerlerimize gösteriyoruz. Öğretmeye sıfırdan başlıyoruz. Basit şeylerden başlayıp zora doğru ilerliyoruz. Yemek tekniklerini öğreterek, el becerisi kazandırmaya çalışıyoruz. Kurslarımızı başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz bireysel pasta çalışması yapacak. Bizlerde pastalarını değerlendireceğiz varsa eksikliklerini de gidereceğiz” dedi.

Mutfak kursiyeri Ayşe Açık ise, “SAMEK kursları sayesinde ev ortamından biraz uzaklaşmış oluyoruz. Sosyal hayata karışıyoruz. Burada yeni arkadaşlıklar ediniyoruz. Buradaki atmosfer çok güzel. Önümüzdeki dönem yine gelmek istiyorum. Burada da farklı şeyler öğrenerek bilgilerimize bilgi katıyoruz. Her ev hanımının gelmesi gereken çok güzel bir kurs. Belediye Başkanımız Zeki Toçoğlu’na bize bu imkanı sağladığı için çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.