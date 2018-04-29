Diğer
Kategoriler
29 Nisan 2018 15:10

Dünya Şampiyonu Enes Erkan aday adayı oldu

Karatede Avrupa ve Dünya Şampiyonu Enes Erkan, AK Parti Sakarya Milletvekili Aday Adaylığı başvurusunu gerçekleştirdi.

Dünya Şampiyonu Enes Erkan aday adayı oldu

29 Nisan 2018 15:10


Kariyerinde Karatede 4 Dünya, 7 Avrupa şampiyonluğunun yarı sıra birçok başarıya imza atan Enes Erkan, bir grup partili ve yakınları ile AK Parti İl Teşkilatı’na gelerek, aday adaylığı başvuru formunu Teşkilatlardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Serkan Cerrahoğlu’na teslim etti. Enes Erkan siyasete girmesinin nedenini, “Dünya Lideri Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında olmak istedim. Sayın Cumhurbaşkanımızın davası davamız. Kutlu yürüyüşünde onunla omuz omuza olabilmek için aday adayı oluyorum. Rabbim nasip ederse bundan sonra aktif siyasetin içerisinde olacağım” ifadeleriyle açıkladı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAKARYA HABERLERİ
SAKARYA HAVA DURUMU
28
°
C
Sisli
  • Salı
    Sisli
    28°C
  • Çarşamba
    Sisli
    30°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç