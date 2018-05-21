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21 Mayıs 2018 17:34

Dünya Şampiyonu Kenan Sofuoğlu AK Parti’den aday oldu

Milli Motosikletçi Kenan Sofuoğlu, AK Parti’den milletvekili adayı olarak gösterildi.

Dünya Şampiyonu Kenan Sofuoğlu AK Parti’den aday oldu

21 Mayıs 2018 17:34


Defalarca dünya motosiklet şampiyonu olan milli motosikletçi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın isteğiyle kariyerini İtalya’daki yarışlarda sonlandırmıştı. Her platformda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında olduğunu dile getiren Sofuoğlu, AK Parti Sakarya Milletvekilleri 3. Sıra adayı olarak gösterildi.


Öte yandan, AK Parti Sakarya Milletvekilleri adaylarının listesi belli oldu. Açıklanan listede Ali İhsan Yavuz, Recep Uncuoğlu, Kenan Sofuoğlu, Çiğdem Erdoğan Atabek, Ali İnci, Ekrem Yüce ve Lütfi Bayraktar olarak belirlendi.




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