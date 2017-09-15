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15 Eylül 2017 14:59

Dünya şampiyonundan şehit babasına ziyaret

Dünya Güreş Şampiyonu Metehan Başer, 2016 yılında Mardin’in Derik ilçesindeki görevi sırasında şehit edilen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk’ün Arifiye’deki ailesini ziyaret etti.

Dünya şampiyonundan şehit babasına ziyaret

15 Eylül 2017 14:59

Şehit babası Safitürk, milli sporcuya bayrak hediye ederek, her zaman Türk bayrağına layık başarılar kazanmasını diledi.


Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası’nda birinci olan Metehan Başer, şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk’ün babası Asım Safitürk ve annesi Fatma Safitürk’ü ziyaret etti. Ziyarete Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, genç sporcular ve Arifiye halkı ile çok sayıda vatandaş katıldı. Ziyarete ailesiyle birlikte gelen milli sporcu Metehan Başer, şehit ailesinin acısını paylaştı.


Dünya şampiyonu milli sporcunun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren baba Asım Safitürk, Metehan Başer’e Türk bayrağı hediye ederek, her zaman Türk bayrağına layık başarılar kazanması dileğinde bulundu. Milli sporcu ile uzun uzun sohbet eden baba Asım Safitürk, bir büyük olarak nasihatlerde bulundu. Safitürk, genç şampiyondan bu çizgisini hiç bozmamasını ve gelecek nesle örnek bir sporcu olmasını istedi. Arifiye’de coşkulu bir kalabalık tarafından karşılanan Metehan Başer, ziyaret sonrasında Arifiye halkı ve genç sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.




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