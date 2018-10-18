Dünyanın 2. büyük emaye kaplama üreticisi Gizemfrit'in hedefi 1'incilik

Dünya'nın ikinci büyük emaye kaplama üreticisi olan ve seramikte ise Türkiye'de yüzde 15 pazar payına ulaşan Gizemfrit yeni dönem planlarını paylaşmak üzere basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gizemfrit Genel Müdürü Veysi Küçük, emaye kaplama konusundaki amaçlarının 1'inciliğe gelerek Türk bayrağını Dünya pazarlarında dalgalandırmak olduğunu ifade etti.

Gizemfrit yeni dönem planlarını ve projelerini paylaşmak için Sapanca ilçesinde bulunan bir otelde basın mensuplarıyla buluştu. Düzenlenen programa; Gizemfrit Genel Müdürü Veysi Küçük başta olmak üzere çok sayıda gazeteci katıldı. Toplantıda konuşan Genel Müdür Küçük, emaye kaplama konusunda Dünya'da ikinci büyük şirket olduklarını ve amaçlarının 1'inciliğe gelerek Türk bayrağını Dünya pazarlarında dalgalandırmak olduğunu söyledi. Veysi Küçük, “Bugün ki birlikteliğimizin amacı; Gizemfrit olarak Ocak ayından bugüne kadar neler yaptık, neler değişti şirkette, Sakarya ve ülkemiz için neler yapıyoruz, neler yapacağız bilgilerini vermek. Kurların yukarıya gittiği zor bir dönemden başladık ama yavaş yavaş durumun stabilize olduğunu görüyoruz. Bu tip dönemler hayatımızın her döneminde oluyor. Gördüğünüz gibi ülkemiz sapasağlam yoluna devam ediyor. Bu süreci birlikte el ele aşacağımıza inanıyorum. Bize düşen katma değer ürünlere yönelerek, yaptığımız işi en iyi şekilde yapmak” dedi.

“Büyüme yolculuğumuza devam ediyoruz”

60 ülkeye ihracat yaptıklarını ifade eden Gizemfrit Genel Müdürü Veysi Küçük, “Biz Gizemfrit olarak büyüme yolculuğumuza devam ediyoruz. Dünya'nın emaye konusunda ki ikinci büyük üreticisiyiz. Amacımız 1'inciliğe gelerek Türk bayrağını Dünya pazarlarında dalgalandırmak. 60 ülkeye ihracat yapıyoruz, üretim olan her kıtada mutlaka bir müşterimiz var. Müşterimiz olmayan tek yer Antartika. İnşallah orada fabrika kurulursa orada da mal satmayı düşünüyoruz. Biz farklı bir şirketiz. Genelde Türkiye'de ki bütün firmalar Çin'den ithalat yaparken, Çin bizim en büyük ihracat pazarımız. Amerika 2'nci büyük ihracat pazarımız. Burada ki yatırımlarımız hala daha devam ediyor. Sattığımız ürünleri her sene daha da farklılaşmaya başlıyoruz. İspanya'da satın aldığımız şirket ile beraber artık seramik pigment ve mürekkebini de üretebilir duruma geldik. Bunun sayesinde Türkiye'de yaklaşık yüzde 15 pazar payına geldik. Seramik pigment üretiminin büyük bir kısmını Türkiye'ye taşıdık ve İspanya'da ki ihracata başladık” diye konuştu.

“Kendimize hedef olarak Dünya'yı seçiyoruz”

Gizemfrit'in yaklaşık olarak cirosunu yüzde 12 artırdığını da açıklayan Küçük, “Yurtiçi ve civar ülkelerde ki diğer ihracat fırsatlarını araştırıyoruz. İspanya'da veya Çin'de yapılmış bir üretimin artık hem AR-GE'sini Türkiye'ye getirdik, burada üretip satıyoruz. Satın aldığımız şirketin kapasitesini yüzde 15 yukarıya çıkardık. Hedefimiz 5 yıl içerisinde bunu 3 katına çıkarmak. Bu potansiyeli görüyoruz. Sakarya merkezli şirket olarak bütün yaptığımız işlerde kendimize hedef olarak Dünya'yı seçiyoruz. Gizemfrit'e toplam olarak baktığımız zaman yaklaşık olarak ciromuz yüzde 12 olarak artmış durumda. Amacımız yine Türkiye'de de seramik pigmentleri yani mürekkebinde de pazar payında yüzde 50 payına gelmek. En büyük hedefimiz 5 yıl içerisinde 100-110 milyon dolar civarında olan ciromuzu yaklaşık olarak 170 milyon dolar civarına çıkartmak. Bunu yapabilecek gücü kendimizde görüyoruz. Dünya şirketi olacağız diyorsak bunun mutlaka bazı adımlarının olması lazım. Son 1 senede çalışan sayımızı yüzde 6 artırmış durumdayız. Personel almaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Ekonomik krizde çok radikal bir sıkıntı yaşamıyoruz”

Türkiye'de ki ekonomik gidişatın Gizemfriti nasıl etkilediği konusunda da konuşan Küçük, “Bu sene bizim tahmini büyüme hedefimiz yaklaşık olarak yüzde 18-20 civarındaydı. Yüzde 12'lerde kapatacağız gibi duruyor. Biraz büyümeden feragat edeceğiz ama hala büyümeye devam ediyoruz. Gizemfrit'in şöyle bir avantajı var yüzde 60'ımız ihracat. Bizim iç piyasaya sattığımız ürün grubunun emayenin de yüzde 80'i ihracatçı. Yani bizim yüzde 70-80'imiz doğrudan veya dolaylı ihracata gidiyor. Yüzde 6 personel sayımızı artırdık hala daha 10 tane personel arıyoruz. Ekonomik krizde çok radikal bir sıkıntı yaşamıyoruz biz” ifadelerini kullandı.