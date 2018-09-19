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Dur ihtarına uymayan otomobilinden 1 kilogram uyuşturucu çıktı

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde jandarma ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan otomobilden 1 kilogram bonzai ele geçirildi.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde jandarma ekiplerinin ‘dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobilden 1 kilogram bonzai ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Pamukova'da jandarma ekiplerince ilçe girişinde asayiş uygulaması esnasında bir otomobili durdurmak istedi. ‘Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan otomobil üzüm bahçelerine girdi. Bu esnada ekiplerce etrafı sarılan otomobil sürücüsü camdan dışarıya bir poşet attı. Bahçelik alanda durdurulan otomobil sürücüsü A.Y. gözaltına alındı. Sürücü A.Y.'nin otomobilden dışarıya attığı poşetin içerisinden ise 1 kilogram bonzai çıktı.

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