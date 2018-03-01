Düzce Valisi ve Belediye Başkanından Serdivan’a ziyaret

Zülkif Dağlı ve Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi’nin faaliyetleri hakkında Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’dan bilgi almak ve akademideki çalışmaları yerinde incelemek için Düzce’de faaliyet gösteren bazı STK temsilcileri ile birlikte Serdivan’ı ziyaret etti.

Zülkif Dağlı ve Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay’ı ilk önce makamında ağırlayan ve çalışmalar hakkında bilgi veren Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, sonrasında misafirleri ile birlikte Serdivan Belediyesi yanındaki hizmet binasında çalışmalarını sürdüren Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi’ni gezdi. Düzce Valisi Dağlı, Düzce’de oluşturulan ve bünyesinde resmi birimlerin yanı sıra STK’ların da yer aldığı Sivil Toplum Platformu hakkında Başkan Alemdar’ı bilgilendirdi.

Vali Dağlı, Sivil Toplum Platformu’nda 30’a yakın STK’nın yanı sıra İl Milli Eğitim, Gençlik ve Spor, Göç İdaresi, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerinin de yer aldığını ve Üniversitenin de bu oluşuma destek olduğunu ifade ederek; Belediye Başkanı Dursun Ay’ın da aktif olarak çalışmalara katıldığı bu platformun her ay düzenli olarak valilik uhdesinde toplantılar gerçekleştirdiğini ve 2018 yılı gündeminin de ‘Düzce Gençliği’ olduğunu söyledi. Dağlı, Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi’nin çalışmalarını da takip ettiklerini ifade ederek bu bağlamda Akademiyi gezmek ve faaliyetleri hakkında bilgi almak için Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ı ziyaret ettiklerini ifade etti.

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ise, Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi’nin; 24 saat açık kütüphanesi, çocuk akademisi, sanat atölyeleri ve uluslararası felsefe konferanslarıyla; felsefe, bilim, kültür ve sanat alanında tüm vatandaşlara hizmet verdiğini ifade ederek; ulusal ve uluslararası birçok etkinliğe de ev sahipliği yaptığını söyledi. Alemdar, insana yapılan yatırımın her şeyden önemli olduğunu ifade ederek; Fikir ve Sanat Akademisi’nin de bu misyonla tüm vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet verdiğini belirtti.

Her biri kendi alanında kariyer yapmış Türkiye’nin önemli isimlerini Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi’nde ağırladıklarını belirten Başkan Alemdar, “Gayemiz; vatandaşlarımıza ve özellikle de geleceğimizi inşa edecek olan gençlerimize, çocuklarımıza her açıdan destek olmak, onlara bir ufuk çizmek. Onları bilgiyle, sanatla ve kültürel değerlerimizle buluşturmak. Bu bağlamda Düzce’deki gençlerimiz için çalışan ve onlara bir şeyler katmak için bizleri, akademimizi ziyarete gelen sayın valimize, belediye başkanımıza ve tüm STK temsilcilerimize teşekkür ediyoruz. Gençlerimiz için biz de üzerimize düşen neyse yapmaya hazırız” dedi.