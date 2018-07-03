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03 Temmuz 2018 18:06

Düzce’de silahlı saldırıya uğrayan 3 kişi toprağa verildi

Düzce’nin Gümüşova ilçesinde arkadaşları tarafından uğradıkları silahlı saldırıda hayatını kaybeden 3 kişi toprağa verildi.

Düzce’de silahlı saldırıya uğrayan 3 kişi toprağa verildi

03 Temmuz 2018 18:06


Dün akşam Düzce’nin Gümüşova ilçesi Yeşilyayla Mahallesi mevkiinde meydana gelen olayda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Üniversitesi ve Hendek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesindeki otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi. Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Hakan Çalışkan, Gümüşova ilçesi Yeşilyayla’da öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verildi. Olayda hayatını kaybeden Erol Küt için Hendek Akova Mahallesi Şehitlik Camii’nde ikindi namazını müteakip, Bayram Ali Çolak için de Hendek Sivritepe Mahallesi’nde bulunan Türbe Köy Camii’nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze törenlerinde ölenlerin yakınları gözyaşı döktü.




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