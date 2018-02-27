‘Edebiyat ve Futbol’ ilişkisi seminerde konuşuldu

Moderatörlüğünü Erdal Hoş’un yaptığı ‘Futbol Sosyolojisi Seminerleri’ dersinin bu haftaki konuğu Serkan Akkoyun olurken, derste ‘Edebiyat ve Futbol’ ilişkisi konuşuldu. Büyükşehir Akademi ‘Futbol Sosyolojisi Seminerleri’ dersinde konuşan Serkan Akkoyun, “Futbol ve edebiyat aslında yan yana pek durmuyor ama durabileceği bir ortam oluşturulmuş. Ülkenin en iyi edebiyatçıları ve ülkenin en iyi tiyatrocuları maç yapıp edebiyatçılar kazanınca yönelimim değişti. Futbol ve edebiyatın yan yana durabileceğini anladım. Orhan Kemal, Yaşar Kemal bunlar hep futbol hayranı. Bizde kendimize sırtımızı dayayabileceğimiz bir ortam bulduk. Futbolu bizde ilk işleyen insan Mehmet Fuat’tır. Futbol üzerine yazılan kitapların ülkemizde kırılma noktası Can Kozanoğlu’nun ‘Bu Maçı Alacağız’ kitabıyla beraber başladı. Şu an yazılmış olan birçok kitap var ancak ne kadar değerli. Ben edebiyat ve futbol üzerine çok fazla konuşabilirim ama kitabım yok. Mesele futbol değil, asıl önemli olan edebiyatımızın içinde nasıl bir önem kazandığıdır” dedi.

Serkan Akkoyun, “Albert Camus hayata, ahlaka dair ne öğrendiyse futboldan öğrenmiş. Genel olarak felsefeciler hayatın ne olduğuna dair kapanır ve düşünür. Camus, düşünür sonra hepsini bırakır futbol oynar. Aslında Camus bir mesaj vermek istiyor. O dönemde konu hakkında bilgi sahibi olunmadığı için futbol aşağılık olarak görülüyor. Tribün kültürünü biz İngilizlerden aldık. Hatta İngilizler’in kitap kültürü de bu konuda çok fazla gelişmiştir. Orada herhangi bir kitapçıya girerseniz futbol kitaplarından 2 sıra bulabilirsiniz. Bizde bu kadar gelişmiş olmasını beklemeyin çünkü bizde edebi futbol hakkında bir şeyler yazılmıyor. Bu yüzden futbolun edebiyatı ülkemizde çok kısıtlı kalıyor” diye konuştu.