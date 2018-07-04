Eğitim Fakültesinin mezuniyet töreni gerçekleşti

Hendek Kapalı Spor Salonunda yapılan mezuniyet törenine SAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadir Ardıç, Hendek Kaymakamı Orhan Burhan, Hendek Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Firdevs Karahan, EPDAD (Eğitim Fakülteleri Eğitim Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) Başkanı Prof. Dr. Cemil Öztürk, öğrenciler ve aileler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törenin açılış konuşmasını Dekan Prof. Dr. Firdevs Karahan yaptı. Bu yıl 10 lisans programında 733 öğrenciyi mezun ettikleri bilgisini veren Prof. Dr. Karahan, “SAÜ Eğitim Fakültesi olarak misyonumuz, evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji üreten araştırmacı, katılımcı, paylaşımcı, özgün ve estetik değerlere sahip, çağdaş bir öğretim kültürü oluşturmak ve mesleki açıdan yetkin, toplumsal değerlere saygılı bireyler yetiştirmektir” diye konuştu.

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin Türkiye’de ilk ve tek akredite olan fakülte olduğunun altını çizen Karahan, “Dünyada işlenmesi en zor üç unsurdan biri olarak nitelenen insan ruhunu eğitmek 4 yıllık programımızın odak noktasını oluşturdu. Bu bakış açımızın güncel ispatı, eğitim fakülteleri alan sıralamasında 95 eğitim fakültesi arasında 2014 yılında üçüncü, 2015 yılında ikinci sırada yer almamızdır. Bu başarının mimarı saygıdeğer meslektaşlarımı ve en büyük ilham kaynağımız olan, varoluş nedenimiz siz değerli öğrencilerimizi kutluyorum. Fakültemizin yakaladığı bu başarıyı sürdürebilir kılmak amacıyla 2015 yılında çalışmalarına başladığımız ulusal ve uluslararası akreditasyon için yaptığımız çalışmaların sonuçlarını almaya başladık. Ulusal akreditasyon sürecinde, Türkçe Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programlarımız EPDAD tarafından akredite edildi. Türkiye’deki eğitim fakülteleri arasında bu süreci ilk başlatan ve ilk akredite olan fakülte hedefimizi diğer 7 bölümümüzle birlikte devam ettiriyoruz. Uluslararası akreditasyon çalışmalarımız da eşgüdümlü bir şekilde devam etmektedir” dedi.

Öğretmenliğin milli bir sanat olduğunu belirten Prof. Dr. Firdevs Karahan, “Bu sanatı icra etmek üzere, sizleri bekleyen keskin virajları sabırla ve dikkatle geçerek yolunuza yılmada devam edeceksin. Ülkemizi gerçek hedefe ulaştıracak yolda en büyük role sahip olan irfan ve bilim ordusunun değerli mensupları olan sizlere şimdiden başarılar diliyorum; her birinizle ayrı ayrı gurur duyuyorum. Hepinizi Allaha emanet ediyorum” şeklinde konuşurken, Törende bir konuşma yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadir Ardıç, Sakarya Üniversitesi’nin köklü ve büyük bir üniversite olduğuna dikkat çekerek “Sakarya Üniversitesi 50 yıllık mazisi olan köklü ve büyük bir üniversite. 100 binin üzerinde mezunuyla, büyük bir ailenin mensubu olarak meslek hayatınızda kendinizi hiç yalnız hissetmeyeceksiniz. Mutlaka ve mutlaka Sakarya Üniversitesi’nden mezun biriyle karışılacaksınız” diye konuştu.

Mezunlara tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Ardıç ise yaptığı açıklamada, “Eğitim Fakültesi 21 yıldan beri eğitim-öğretim hayatına devam eden köklü bir fakültemiz. Bu büyük ailenin ferdi olmaktan gurur duymanızı arzu ediyoruz. Sizler bu fakülteden mezun olarak birer eğitimci oldunuz. Ralp Waldo Emerson’un dediği gibi ‘Yolun götürdüğü yere değil, hiç yolun olmadığı yere gidin ve orada iz bırakın”. Yolun olduğu yere değil, yolun olmadığı yere gidin ve iz bırakın. Asıl önemli olan budur. Kariyer basamaklarında ilerleyeceksiniz. Kariyer basamaklarında ilerlemek dağa çıkmaya benzer. Dağa çıkarken hep yukarıya doğru tırmanmazsınız. Bazen yana, bazen aşağıya inmek ve sonra yukarıya çıkmak gerekebilir. Dolayısıyla gelecek hayatınızda inişli çıkışlı bir yolunuz olacak, zahmetli bir süreç yaşayacaksınız. Bunun ilacı sebatla çalışmak ve sabır göstermektir” ifadelerini kullandı.

Daha sonra dereceye giren mezun öğretmen adaylarına plaket verildi. Fakülte üçüncüsü Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü mezunu Hikmet Sena Ak, plaketini ve diplomasını Dekan Prof. Dr, Firdevs Karahan’ın elinden aldı. Fakülte ikincisi Sınıf Öğretmenliği Bölümü mezunu Sena Tandaç Güneş, plaketini ve diplomasını Kaymakam Orhan Burhan’ın elinden aldı. Fakülte birincisi Fatma Canlı da plaketini ve diplomasını Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadir Ardıç ve Hendek Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir’in elinden aldı. Dereceye girenlere plaket takdiminin ardından, mezunlar fakülte birincisi Fatma Canlı eşliğinde öğretmen yemini ettiler. Tören mezunların kep fırlatması ile sona erdi.