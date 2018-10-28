Eğlenerek öğrenmenin ayrıcalığı SGM'lerde

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezleri, eğitim döneminde minik misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Adapazarı, Akyazı, Geyve ve Sapanca SGM farklı ilkokullardan 935 öğrenciye ev sahipliği yaptı. Sosyal Gelişim Merkezleri'nde unutamayacakları bir gün geçiren öğrenciler Akıl Oyunları, Drama, Mutfak, Becerikli Eller Atölyelerinde eğlenerek öğrenmenin ayrıcalığını yaşadılar. Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürü Murat Kıroğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Adapazarı, Akyazı, Geyve ve Sapanca Sosyal Gelişim Merkezlerimizde çeşitli okullardan gelen öğrencilerimizi ağırlamaya devam ediyoruz. Bu kapsamda farklı okullardan gelen 935 ilkokul öğrencimizi misafir ettik. Akıl Oyunları, Drama, Mutfak, Becerikli Eller Atölyelerinde keyifli vakitler geçirmelerinin yanı sıra yeni bilgiler öğrenmenin de ayrıcalığını yaşadılar. Merkezlerimizin koridorlarında, sınıflarında çocuklarımızın gülen yüzlerini görmek bizlere mutluluk veriyor. Hamdolsun okullarımızdan gelen öğrencilerimiz de merkezlerimizin farkını hissediyorlar. Tüm öğrencilerimize kapılarımız sonuna kadar açık” dedi.