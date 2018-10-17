Ekim ayı Kültür Sanat Etkinlikleri devam ediyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ekim Kültür Sanat Etkinlikleri Yazar Merve Büyükçapar'ın katılımıyla gerçekleştirilen söyleşi ve imza günü ile devam etti.

İlk olarak Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde öğrencilerle buluşan Yazar Merve Büyükçapar, daha sonra Faik Baysal Kütüphanesi'nde katılımcılarla buluştu. Büyükçapar, ‘Kristal Sapan' isimli kitabını katılımcılar için imzaladı. Okuma benim için en vazgeçilmez anlardan biridir diyen Merve Büyükçapar, “Yazı serüvenime lisede edebi metinler derslerinde başladım. Kendime yakın hissettiğim bu ders sayesinde yazma işlerimi ilerletebildim. Yazı serüvenime her yazar gibi bende şiirlerle başladım ve daha sonra öykü yazarak devam ettim. Yazmak için birinci gerekli olan şey okumaktır. Ne kadar çok okursanız bilgileriniz gelişir ve eliniz yazı yazamaya alışır. Yazmaya devam edebilmemiz için düşünmek, hayal etmek ve tasarlayarak ilerlememiz gerekiyor” dedi.

Konuşmasına devam eden Büyükçapar, “Ali Ural hocamızın yazarlık atölyelerinin benim için dönüm noktası olduğunu söyleyebilirim. Hepimizin yaşamında dönüm noktası diyebileceğimiz anlar olmuştur. O gün bunu bilmesem de benim için de bir dönüm noktası oldu. Edebi anlamda yazmaya, okuduğumu değerlendirmeye o günden sonra başladım. Eğer sizlerde hayatınızda önemli bir an için değer kazanmak istiyorsanız emek vermelisiniz. Yazmak, emek ve özveri ister. Gerçekten bu işe başlayacaksanız kendinizi buna hazırlamalısınız” diye konuştu.