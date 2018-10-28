Ekim ayı Kültür Sanat Etkinlikleri sürüyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ekim Kültür Sanat Etkinlikleri, Yazar Hüseyin Ahmet Çelik'in söyleşi ve imza günü ile devam etti.

Yenikent İmam Hatip Anadolu Lisesi'nde öğrencilerle buluşan Yazar Çelik, daha sonra Faik Baysal Kütüphanesi'nde kültür sanat dostlarıyla bir araya geldi. Çelik, programların sonunda katılımcılar için kitaplarını imzaladı.

Daha ortaokuldayken edebiyatla ilgilenmeye başlayan Hüseyin Ahmet Çelik, “Bu zamanlarda kitaplara ulaşmak çok daha kolay, edebiyat dergileri çok fazla çıkıyor. Çok güzel imkânlarınız var. Sizler gibi bir öğrenciyken Türkiye genelinde yayımlanan bir edebiyat aktüel sanat dergisi olan ‘Gerçek Hayat' dergisinde Mevlana İdris bir sayfa düzenliyordu. Okuyucuların yazılarını yayınlıyorlardı. Bende oraya şiirlerimi ve yazılarımı gönderiyordum. 2007 yılında ilk yazım yayınlanmıştı. 11 yıldır birçok dergi yazılarımı yayınlıyor. Eğer sizlerin de yazılarınız, şiirleriniz varsa muhakkak edebiyat dergileriyle iletişime geçmelisiniz. Benim yazımı kimse dikkate almaz, beni kimse görmez, benim şiirimi kimse okumaz diye düşünmeden Türkiye'de olan bir edebiyat dergisine göndermeniz de fayda olduğunu düşünüyorum” dedi.

Konuşmasına devam eden Çelik, “Ben aslında şair olmak istiyordum. Hala şiir yazıyorum ama edebiyatta birinci ulaştığım alan öykü oldu. Sizin yaşlarınızdayken matematik dersinde arka sıraya geçip ‘Nurullah Genç' şiirleri okurdum. Ortaokul ve lise dönemlerinde temel klasikleri okumam gereken yerde ben hep şiir okurdum. Liseden itibaren Necip Fazıl Kısakürek şiirlerini yoğun bir şekilde okudum. Benim ders kitabım şiir kitapları oldu” diye konuştu.