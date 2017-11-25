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25 Kasım 2017 14:33

Ekmek almaya gitti dönerken canından oldu

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde ekmek almak için yol kenarında duran tır sürücüsü ekmeği aldıktan sonra aracına dönerken servis otobüsünün çarpması sonrasında hayatını kaybetti.

Ekmek almaya gitti dönerken canından oldu

25 Kasım 2017 14:33


Edinilen bilgilere göre, Arifiye ilçesi Aşağıkirazca Mahallesi D-650 karayolu üzerinde şehir merkezi istikametine gitmek isteyen Serdar Çölkesen isimli tır sürücüsü idaresindeki 34 LR 8851 plakalı tırı yol kenarına çekerek D-650 karayolu kenarındaki fırından ekmek almak istedi. Ekmeği alan Çölkesen, tıra döndüğü sırada karşıdan karşıya geçerken E.Ç., idaresindeki 54 S 0063 plakalı servis otobüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle tır sürücüsü Çölkesen yolda sürüklendi. Durumu gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri yaralıya olay yerinde müdahale etti.


Yapılan tüm müdahale sonucu tır sürücüsü Serdar Çölkesen kurtarılamayarak olay yerinde hayatını kaybetti.


Polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlatıldı.




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