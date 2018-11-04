Elektrik kontağından çıkan yangın ahşap evi küle çevirdi

Sakarya'nın Karasu ilçesinde çıkan yangında bir ev yanarak tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Karasu ilçesi Kuyumculu Mahallesi Salıkkaya mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer İ.'ye ait ahşap evde elektrik kontağından yangın çıktı. Alevler bir anda büyüyerek bütün evi sardı. Yangının haber verilmesi üzerine olay yerine Sakarya Büyükşehir Belediyesine bağlı Karasu ve Kocaali Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında kullanılamaz hale gelen ev kepçe yardımıyla yıkıldı. Can kaybının yaşanmadığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı.