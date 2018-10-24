Eli ayağı olan patpatı çalındı

Sakarya'nın Kocaali İlçesinde yaşayan yaşlı adamın patpatı çalındı. 80 yaşındaki Mustafa Ak, patpatı çalındıktan sonra camiye dahi gitmekte zorluk çektiğini belirterek, “Patpatım çalınınca evde kaldım yalnız başıma, topal ayağımla” dedi.

Hırsızlık, Kocaali ilçesi Hızar mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 80 yaşındaki Mustafa Ak, patpat diye tabir edilen tarım aracı aldı. Her işini onunla gören, camiye bile patpat ile giden Ak'ın patpatı kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı. Yaşlı adam yürümekte zorluk çektiğini, patpatı olmadan camiye bile gidemediğini ifade ederek, patpatın biran önce bulunmasını istedi.

“Camiye gidemez oldum”

80 yaşındaki Mustafa Ak yaşanan olayı anlatarak, "Akşam namazını kılmak için geldim o esnada patpatı çalmışlar, kamera kaydı yok. Çalınan patpatımın bulunmasını istiyorum. Çalan kişilerin aracımı geri getirmesini istiyorum. O benim elim ayağımdı. Bütün işlerimi patpat ile hallediyordum, namaza gidip geliyordum onunla. Patpatım çalınınca evde kaldım yalnız başıma, topal ayağımla. Şimdi camiyi de gidip gelmekte zorluk çekiyorum" dedi.