Emekli emniyet müdür yardımcısı son yolculuğuna uğurlandı

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünde 16 yıl görev yapan ve 5 ay önce yakalandığı kanser hastalığıyla mücadele eden 2 çocuk babası 53 yaşındaki Eftal Sinan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sinan için Adapazarı ilçesinde bulunan Orhan Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Durmuş, emniyet personeli, sevenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze töreni sonrası Eftal Sinan cenazesi İstanbul'un Kartal ilçesine bağlı Soğanlı Mezarlığına defnedildi.