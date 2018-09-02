Emekli imam evinin önünde ölü bulundu

Olay, Taraklı ilçesi Hacımurat Mahallesi Altın Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 72 yaşındaki emekli imam Arif Kuşaklıoğlu sabah namazı için camiye gitti. Kuşaklıoğlu, namaz sonrasında cami yakınındaki kahvede cemaatle bir müddet sohbet etti. Evinin önünde otomobilini yıkayan Arif Kuşaklıoğlu’nu yakınları kahvaltı için eve çağırmak için telefon açtı. Telefona cevap vermeyen Kuşaklıoğlu’nu oğlu ve torunu merak edip evin önündeki otomobile baktıklarında uyuduğunu sanarak uyandırmaya çalıştı ancak uyandıramadı. 5 çocuk sahibi Kuşaklıoğlu’nun hayatını kaybettiği anlaşıldı. Olay yerine sağlık ekiplerinin gelmesinin ardından polise de haber verildi. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekibinin yaptığı inceleme sonrasında kalp krizi sonucu öldüğü tahmin edilen imamın cenazesi otopsi için Taraklı Toplum Sağlığı Merkezi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.