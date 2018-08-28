Diğer
Kategoriler
28 Ağustos 2018 11:08

Emeklilerin parasına göz diken şüpheli yakalandı

Sakarya’da dolmuşa binen yaşlıların cüzdanından para çalan şüpheli yakalandı.

Emeklilerin parasına göz diken şüpheli yakalandı

28 Ağustos 2018 11:08

Şüpheli şahsın vatandaşların parasını çalma anı yolcu minibüsünün kamerasına saniye saniye yansıdı.


Sakarya’da dolmuşa binerek 4 emeklinin cüzdanından toplam 8 bin 270 TL çalan şüpheli şahıs kayıplara karışmıştı. Paralarının çalındığını anlayan kişiler durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Minibüslerin kameralarını inceleyen Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelinin H.A. (39) olduğunu tespit etti. Ekipler şahsı yaptıkları operasyon sonucu gözaltına aldı. 3 yankesicilik, 2 yaralama olmak üzere toplam 5 adet suç kaydı bulunan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık raporu alınarak adliyeye sevk edildi.


Öte yandan, görüntülerde şüpheli şahsın üzerinde bulunduğu ceketi çıkarıp eline aldığı ve ceket altından vatandaşların cebinden paraları çaldığı gözüküyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAKARYA HABERLERİ
SAKARYA HAVA DURUMU
31
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç