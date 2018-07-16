En güzel pastalar SGM’lerde yarışacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen Pasta Süsleme Yarışması’nda başvurular devam ediyor. Geleneksel hale gelen yarışma bu yıl 4 farklı SGM’de de yapılacak. Öğrenciler ve aileleri en güzel pastaları yapabilmek için ter dökecek. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Davut Yüce, “Geleneksel Ödüllü Pasta Süsleme Yarışmamız için kayıtlarımız 26 Temmuz Perşembe gününe kadar devam edecek. Bu yıl bir değişiklik yaptık ve 4 farklı SGM’mizde de yarışmamızı düzenleyeceğiz. Tüm ailelerimiz yarışmamıza katılmaya davet ediyoruz” dedi.

Şenlik havasında bir yarışma gerçekleştireceklerini belirten Yüce, “27 Temmuz Cuma günü yarışmalarımızın ilkini Sosyal Gelişim Merkezimizde ağırlayacağız. Şenlik havasında bir yarışma gerçekleştireceğiz. Çocuklarımızın ebeveynleri ile birlikte eğlenceli bir etkinlik yapabilmeleri ve ortak bir faaliyetle güzel vakitler geçirmelerini sağlayacağız. En güzel pastaların yarışacağı programımıza tüm ailelerimizi davet ediyoruz. Yarışmaya katılacak olanlar için ayrıntılı bilgiye 444 4 054 (3787-3788) numaralarından ulaşabilir” diye konuştu.