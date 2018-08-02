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02 Ağustos 2018 12:52

En renkli pastalar Akyazı SGM’de yapıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Akyazı Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) öğrencileri Geleneksel Pasta Süsleme Yarışmasında marifetlerini sergiledi.

En renkli pastalar Akyazı SGM’de yapıldı

02 Ağustos 2018 12:52


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen Geleneksel Pasta Süsleme Yarışmasının yeni adresi Akyazı SGM oldu. Yarışmaya ebeveynleri ile katılan 7-14 yaş arası minikler en güzel pastayı yapabilmek için çalıştı. 18 katılımcının yer aldığı ve Akyazı SGM’ de düzenlenen yarışmaya Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan, İlçe Milli Emniyet Müdürü Recep Özdemir, Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürü Murat Kıroğlu ve aileler katıldı. Yarışmanın sonunda birbirinden renkli pastalar ortaya çıktı.


Ödül töreninde kısa bir konuşma yapan Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan, “Akyazı’nın yetenekli, maharetli, kabiliyetli güzel insanlarının SGM’de toplanmasına vesile olan herkese teşekkür ediyorum. Herkes çok güzel eserler ortaya çıkardı ama son oylamayı tabiî ki de jürimiz yaptı. Hepinizin ellerine sağlık inşallah seneye daha büyük bir katılımla bu yarışmayı tekrar edeceğiz” dedi.


Dereceye giren isimler ise; 1’incilik ödülü Merve Ceylan - Rana İşgör, 2’ncilik ödülü Nilgün Yamaner - Aysima Yamaner ve 3’üncülük ödülü ise Selma Tunç - Ecrin Tunç şeklinde oldu.




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