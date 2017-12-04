Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından toplumdaki engelli vatandaşların engellerini birlikte aşmaya yardımcı olmak için ‘Engelsiz Strateji Geliştirme’ başlıklı çalıştay düzenlenecek. Sosyal Gelişim Merkezi’nde ve bir otelde gerçekleşecek olan çalıştay hakkında bilgiler paylaşan Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Davut Yüce, programa tüm vatandaşları davet etti.

Davut Yüce, “5 Aralık Salı günü saat 9.00’da başlayacak çalıştayımız Sosyal Gelişim Merkezi ve Ramada Otel’de gerçekleştirilecek. İlk olarak programın açılışı Sosyal Gelişim Merkezi’nde Engelsiz Hobi Kursları Sergisi ve Engelsiz Sahne Gösterimi ile başlayacak. Protokol konuşmalarının ardından çalıştay oturumları için Ramada Otel’e geçiş yapılacak. Tüm vatandaşlarımızı bu anlamlı çalıştayımıza davetlidir” dedi.

Program detaylarını paylaşan Davut Yüce, “3 oturum altında gerçekleşecek olan çalıştayımız ise saat 11.00’da Ramada Otel’de başlayacak. Engellilere yönelik hizmet veren kurum ve kuruşların mevcut analizi, engelli bireylerin yaşadığı sorunların tespiti ve sorunlara yönelik yeni stratejiler çalıştayımızın oturumlarını oluşturacak. Bu alanda önemli bir çalışma olduğunu ifade etmem gerekir” diye konuştu.

Çalıştayda 6 konu başlığının ele alınacağını da sözlerine ekleyen Davut Yüce, “Engellilere yönelik koruyucu, önleyici, rehberlik ve rehabilite edici hizmetler, engellilere yönelik eğitim/özel eğitim hizmet uygulamaları, engelliler ve istihdam, engellilere yönelik sağlık ve sosyal hizmetler, engellilere yönelik sosyal yardımlar ve sosyal güvenlik, engelliler ve erişilebilirlik konu başlıklarımız olacak” şeklinde konuştu.