Engelli mehteran takımı 19 Mayıs kutlamalarının gözdesi oldu

Türkiye’nin her yerinde kutlanan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Sakarya’da da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kutlama etkinlikleri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fatih Çelikel’in Demokrasi Meydanında bulunan Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başladı. Çelenk sunma programı daha sonra Kapalı Spor Salonunda devam etti. Gerçekleşen programa Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşunun bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fatih Çelikel bir konuşma yaptı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fatih Çelikel yaptığı konuşmada, "Ya İstiklal Ya Ölüm, diyerek vatanını işgal etmek isteyenlere başkaldırdığı gündür. 19 Mayıs esareti kabul etmeyen, hürriyetinden vazgeçmeyen zulme ve zalime asla boyun eğmeyen Türk milletinin var olma mücadelesinin ilk adımıdır. Ecdadımızın emaneti olan güzel ülkemizi daima koruyacağınızı, sorumluluk bilinciyle daha çok çalışarak milletinize faydalı bir evlat olacağınıza inancımız tamdır" dedi.

Konuşmaların ardından program sporcuların whushu, taekwondo, judo ve okçuluk gösterileriyle devam etti. Gösterilerin en çok beğenileni ise Engelsiz mehteran takımı yaptıkları gösteri oldu. Yapılan gösteri sonrasında takım büyük alkış aldı.