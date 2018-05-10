Engelliler Şenliği SGM’de gerçekleştirildi

Katılımın yoğun olduğu şenlikte Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mutlu Işıksu, bürokratlar, engelli rehabilitasyon merkezi temsilcileri, aileler, vatandaşlar ve çok sayıda öğrenci katıldı. Çeşitli eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim gören öğrenciler, hazırladıkları eserleri açtıkları stantlarda katılımcıların beğenisine sundu. Engelli öğrenciler sahnede çeşitli gösteriler sergileyerek izleyicilere keyifli dakikalar yaşattı. Başkan Toçoğlu, günün anısına engelli rehabilitasyon merkezleri temsilcilerine çiçek takdim etti.

Programda konuşan Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Davut Yüce, “Engelli vatandaşlarımızın sorunlarını çözmeye ve ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik hizmetlerimiz artarak devam ediyor. Büyükşehir Belediyemiz sosyal hizmetler alanında örnek projeleriyle diğer şehirlere örnek oluyor. Her yıl 10 bin çocuğumuz SGM’de eğitim alıyor. Toplamda 80 bin öğrenci eğitimlerimizden faydalandı. Macerapark’ta 25 bin öğrenciyi ağırladık. Kurs ve seminerlerimizden 2 bin 500 kadın yararlandı. 8 bin 100 kişiyle görüşmeler yapıldı. YADEM’de yaşlılarımıza hizmet sunuyoruz. Taşıma hizmeti, medikal yardımlar, eğitim semilerleri, hobi ve beceri kazandırma kurslarımızla engellilerimizi hayata katıyoruz. İnşallah çalışmalarımız artarak devam edecek” dedi.

Engellilerin hayatını kolaylaştırmak ve ailelerinin yüküne ortak olmanın öncelikli görevlerinden biri olduğunu söyleyen Başkan Toçoğlu, “Engelli olmak, bir kusur değildir; engelli olmak, engelsiz olmak kadar doğal bir durumdur. Her engelsiz, engelli olmaya adaydır ve engelli olmayacağımızın bir garantisi de yoktur. Üzülerek söylemem lazım ki, biz engelsizler; uzun süre, hayatı kendimize göre dizayn ettik; binaları, yolları kendimize göre inşa ettik. Son yıllarda birçok alanda olduğu gibi bu konuda da, ülke olarak, epey mesafe aldık ve almaya devam ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak, bu konuda hassasız ve hassas olmaya devam edeceğiz. Engelli kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırmak; engelli ailelerinin yüküne ortak olmak öncelikli görevimizdir” diye konuştu.

En büyük hedeflerinin, Sakarya’yı engelli dostu, ulaşılabilir bir kent haline getirmek olduğunu belirten Toçoğlu, “İnsan odaklı sosyal belediyeciliğimizin bir gereği olarak; bu konuda birçok projeyi ve uygulamayı hayata geçirdik. İmkanlarımız ölçüsünde engelli araçları dağıtıyoruz. Sosyal Gelişim Merkezimiz aracılığıyla, engelli kardeşlerimize yönelik çeşitli programlar yürütüyoruz. Engelli vatandaşlarımızın istihdam edildiği Engelsiz Kafe’yi hizmete açtık. Adapazarı, Akyazı, Geyve ve Sapanca Sosyal Gelişim Merkezlerinde, ilçelerimizdeki engellilerin fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlayacak programlar sunuyoruz. Büyükşehir olarak inşa ettiğimiz Engelsiz Yaşam Merkezini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na devrettik. En büyük hedefimiz Sakarya’yı engelli dostu, ulaşılabilir bir kent haline getirmektir. Yollarımızı, kaldırımlarımızı, binalarımızı, duraklarımızı, araçlarımızı, otobüslerimizi buna göre dizayn ediyoruz. Engelli insanlarımızın; başkalarına ihtiyaç duymadan, şehrimizde rahatça hayatlarını sürdürmesi; en büyük arzumuzdur. Büyükşehir Belediyesi olarak, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da, engelli vatandaşlarımızı önemsemeye, taleplerini, beklentilerini yerine getirmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.